Harburger Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt - Aber...

Harburg - Das war absehbar. In diesem Jahr wird es wegen Corona keinen Weihnachtsmarkt auf dem Harburger Rathausplatz geben.

"Eine Veranstalt ung, wie in den letzten Jahren ist unter den jetzigen Bedingungen nicht möglich", sagt Organisatorin Anne Rehberg. Zwar gilt der Lockdown zunächst lediglich bis Ende November."Niemand weiß, wie es weiter geht. Damit sind auch keine Planungen möglich", sagt Rehberg.

Ganz ohne weihnachtlichen Glanz soll der Rathausplatz trotzdem nicht bleiben. Rehberg: "Es gab ein Gespräch mit der Bezirksamtsleiterin. Wir sind uns einig, dass wir nach Möglichkeit irgendwas machen wollen, damit es doch noch ein wenig weihnachtlich wird. Es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden ob und was möglich ist. Geht was, organisieren wir das."

Offen ist auch, ob es einen Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz geben wird. Rehberg: "Das ist in diesem Jahr nicht finanzierbar. Es müsste sich ein Sponsor finden." zv