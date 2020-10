Letzte Auftritte: So geht Harburgs Kultur-Szene in den Lockdown

Harburg – Auch die Harburger Kulturszene bereitet sich auf den vierwöchigen Lockdown vor. An diesem Wochenende werden

die letzten Veranstaltungen stattfinden, ab Montag, 2. November, gehen bis Ende November die Lichter aus. Wer also noch einmal Live-Musik und Unterhaltung genießen möchte, hat heute und morgen die letzte Chance.



Im Harburger Rieckhof wird die „Hempels Beatles Show“ am Freitagabend noch wie geplant stattfinden. Alle November-Veranstaltungen wurden abgesagt. „Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Gemeinsam mit den Künstlern arbeiten wir daran, Ersatztermine zu finden“, teilte Rieckhof-Chef Jörn Hansen mit. Zudem werden die Gruppenräume des Rieckhofs ebenfalls komplett geschlossen. Auch die Gastro wird schließen, bietet aber einen Außer-Haus-Verkauf an.



Das Vorerst letzte Konzert in der Fischhalle ist der Auftritt von Chansonsängerin „Melinee“ am Sonnabendabend. Danach wird die Fischhalle Harburg bis Ende November geschlossen. Alle Veranstaltungen, Dinner, Lesungen und Konzerte fallen aus. „Wir werden voraussichtlich erst im Dezember unseren Bistro- und Veranstaltungsbetrieb wieder aufnehmen“, sagt Werner Pfeifer und fügt hinzu: „Das Fischhallen Team ist traurig über diese Entwicklung, wir können sie aber nicht ändern.“



Auch der Graue Esel, die Kult-Urige Weinkneipe am Karnap wird die letzten beiden Tage geöffnet haben. Am heutigen Freitag rockt „Bernd“ den Esel ein letztes Mal vor dem Lockdown und am Sonnabend verabschiedete sich „Der Esel“ würdig in den Lockdown an Halloween mit gruseliger Musik, aber ohne Lesung, denn die wurde bereits abgesagt. Hinter der Theke steht Esel-Chef Jo Riehle (kleines Foto links), der pünktlich um 22.59 Uhr zur Sperrstunde den Laden am Karnapp abschließen wird. (cb)