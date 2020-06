Großartige Aussichten: Energieberg Georgswerder wieder geöffnet

Wilhelmsburg – Großartige Aussichten und neue Bewohner: Am heutigen Dienstag, 2. Juni, öffnet der Energieberg Georgswerder nach

der Corona-Pause wieder für das Publikum. Von dienstags bis sonnabends kann dann zwischen 10 und 18 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr) wieder Bergluft geschnuppert werden.



"In den letzten Wochen und Monaten seit Ausbruch der Pandemie haben wir bewiesen, dass sich die Hamburger auch in schwierigen Zeiten auf die Stadtreinigung verlassen können. Das Kerngeschäft funktionierte ausnahmslos. Die aktuellen Lockerungen ermöglichen es uns nun, dass wir nun auch den Energieberg Georgswerder als zusätzliches Bildungsangebot und Ausflugsziel wieder öffnen dürfen", freut sich SRH-Geschäftsführer Professor Dr. Rüdiger Siechau.



Gleich zur Wiedereröffnung gibt es ein Highlight für die kleinen und großen Besucher: Das Kunterbunte Müllmobil ist Dienstag von 11 bis 16 Uhr zu Gast. Ein Müllmann erklärt, was mit dem Müll nach dem Wurf in die Tonne passiert. Außerdem kann man in dieser Saison nicht nur auf dem 900 Meter langen Horizontweg in 40 Metern Höhe einen spektakulären Ausblick über Hamburg genießen. Auch die neue Schafherde lässt sich prima von oben beobachten.



Führungen und große Veranstaltungen können vorerst noch nicht wie geplant stattfinden, das Energieberg-Team hat sich aber jede Menge Neues einfallen lassen. Das Programm findet sich ständig aktualisiert mit einem Klick hier. (cb)