Saison-Abbruch: B-Juniorinnen vom HTB bleiben auf jeden Fall erstklassig

Harburg – Die Corona-Krise hat auch große Auswirkungen auf den Frauen Fußball: Der Außerordentliche DFB-Bundestag hat am Montag den Corona-Bedingten Abbruch

der Saison in der 2. Frauen-Bundesliga und in der B-Juniorinnen-Bundesliga beschlossen.



Der Saisonabbruch hat auch Auswirkungen auf das B-Juniorinnen-Team vom Harburger TB, die auf dem vorletzten Tabellenplatz liegen, aber auf jeden Fall auch in der nächsten Saison erstklassig bleiben und Erstliga-Fußball auf der Jahnhöhe bieten.



Aufgrund des vorzeitigen Saisonabbruchs wird es in der B-Juniorinnen-Bundesliga keinen Deutschen Meister geben, sondern drei Staffelmeister. Zudem entfällt der Abstieg aus der B-Juniorinnen-Bundesliga in die nächst tiefere Spielklasse, teilte der DFB mit. (cb)