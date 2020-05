Glück gehabt: Gladiatoren-Ausstellung kommt trotz Corona nach Harburg

Harburg – Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen: Die neue Ausstellung im Harburger Museum, „Gladiatoren - Helden des Kolosseums“ fällt nicht aus

und kommt doch nach Harburg. Wegen der Corona-Krise, sah es zunächst so aus, als wenn der neue Publikums-Magnet aus dem Museum in Bozen in Südtirol nicht nach Harburg kommen kann. Ab 16. September wird die neue Schau gezeigt.



Doch jetzt gibt Museums-Direktor Rainer-Maria Weiss gegenüber harburg-aktuell Entwarnung: „Wir sind quasi nicht einmal mit einem blauen Auge davon gekommen und haben großes Glück gehabt.“



Dabei spielten mehrere Faktoren zusammen: Im Neanderthal Museum in Mettmann wird die Ausstellung derzeit gezeigt. Auch hier wurde das Museum wegen der Corona-Krise mehrere Wochen geschlossen. Jetzt wird die Ausstellung, die bereits in Belgien über 115.000 Besucher anlockte, bis zum 30. August in Mettmann gezeigt. Anschließend kommt sie nach Harburg wo die Ausstellung „hot stuff“ ebenfalls wegen Corona in die Verlängerung ging. „Wir sind heilfroh, dass die Italiener damit einverstanden sind, dass die Ausstellung anschließend in Harburg gezeigt werden kann, ohne zuvor nach Italien zurückzukehren. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Weiss.



Die neue Ausstellung gibt einen spannenden Einblick in die Welt römischer Kampfarenen und ihrer Helden. Vom 16. September 2020 bis 28. Februar 2021 werden in der Ausstellung originale römische Fundstücke und spektakuläre Rekonstruktionen gezeigt.



Lebensgroße Figuren, Filme und interaktive Stationen lassen die Helden des Römischen Reiches mit den Mitteln der Gegenwart zu neuem Leben erwachen und vermitteln dabei auch Überraschendes: Wer waren die Kämpfer, was passierte hinter den Kulissen der Arena und welche Rolle spielten Frauen bei den Gladiatorenspielen? Hintergrundinformationen zum römischen Reich und seiner Armee runden diese Ausstellung ab. (cb)