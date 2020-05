Speicher am Kaufhauskanal verkauft seine exklusiven Weine

Harburg – Derzeit finden wegen der Corona-Krise keine Veranstaltungen im Speicher am Kaufhauskanal im Binnenhafen statt – doch den exklusiven Wein aus

der Eventlocation kann man jetzt auch zu Hause genießen.



Henry C. Brinker und Dorothee Brinker, Betreiber der Kultur- und Eventlocation Speicher am Kaufhauskanal, können derzeit in Hamburgs ältestem Speicher keine Events durchführen. Aber sie machen aus der Corona-Not eine Tugend. 1200 kostbare Flaschen vom exklusiven Privatweingut St. Antoine im Minervois lagern im Wein-Keller des Speichers und werden nun verkauft. Für 59 Euro bietet der Speicher sechs Flaschen in einem eleganten, schwarzen Weinträger aus Stoff an.



Als Rotwein hat der Speicher einen noch jungen Merlot von 2018 abfüllen lassen, aufwendig mit einem hochwertigen Naturkorken verschlossen und bis zu 10 Jahre lagerfähig. „Der noch junge Wein sollte nach Möglichkeit eine Stunde vor dem Einschenken geöffnet werden, am besten dekantiert. So kann der Wein atmen und trinkt sich auch jung trotz der spürbaren Tannine harmonisch“, erklärt Brinker.



Im Glas wirkt der Wein fast schwarz mit violett-roten Reflexen. Der eindrucksvolle Alkoholgehalt von 14,5% ist auf den hervorragenden Jahrgang zurückzuführen sowie auf eine strenge Selektion im Weinberg. „Nur einen Bruchteil der Trauben lassen die Winzer zur Reife kommen, so steigt die Aromatik und Fruchtkonzentration und auch der Zuckergehalt, der dann zur Vergärung kommt.“



Brinker empfiehlt seinen Merlot für Grillabende, zu Wild und dunklen Braten mit kräftiger Sauce. Vor allem zu mittelreifem Käse ist dieser Wein ein perfekter Begleiter.



Als Weißwein bietet der Speicher einen frischen Sauvignon blanc mit 13,5% an. Der ideale Begleiter für Spargel und Geflügel begeistert mit floralen Noten und der für Sauvignon charakteristischen Johannisbeer-Note. „Anders als die populären Sauvignons aus Übersee, zum Beispiel aus Neuseeland, bringt dieser Wein auch sein Terroir mit ein. Klima und Boden der Region im französischen Südwesten schaffen ein fruchtig-volumninöses Fundament mit einer gut eingebundenen, feinen Säure.“ Henry C. Brinker betont, dass der Wein besonders gut verträglich ist. Brinker genießt ihn am liebsten zu Fisch und Meeresfrüchten.



Ein Wein wie gemacht für Frühling und Sommer im Garten und auf der Terrasse ist schließlich der für den Speicher gekelterte Rosé von 2019. Die Assemblage aus Merlot und Grenache ist so extrakt- und mineralstoffreich, dass er deutlichen Weinstein gebildet hat. Für Dorothee Brinker ist dieser Wein der klare Favorit der aktuellen Kollektion aus dem Speicher-Weineller : „Stellt man die Flasche auf den Kopf, erinnert der sanft schwebende Weinstein kurz an eine Schneekugel, ein absolutes Qualitätsmerkmal für diesen besonders gelungenen Tropfen. Der Weinstein setzt sich aber am Boden ab und wird nicht mitgetrunken. Die Aromen erinnern an Waldhimbeeren und reife Erdbeeren.“ Der Wein mit kräftigen 13,5% hat eine attraktive, zartrosa Färbung und eignet sich als Begleiter für vegetarische Gemüsegerichte und helle Fleischgerichte, aber auch zu Wurst, Schinken, Nüssen und ungesüßten Früchten.



Die besonderen Weine kann man per E-Mail bestellt und vor Ort abgeholt werden, eine Lieferung ist ab 12 Flaschen im Hamburger Raum möglich, ab 36 Flaschen erfolgt ein kostenloser Versand auch bundesweit. Bestellungen sind unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich. (cb)