Maskenpflicht: Auch auf dem Markt ist der Schutz jetzt Vorschrift

Harburg – Seit heute gilt die Maskenpflicht – und auch in Harburg geht ohne die Mund-Nasen-Abdeckung nicht viel. Nicht nur im Einzelhandel und im öffentlichen

Nahverkehr ist sie Pflicht: Auch auf den Wochenmärkten gehören die Masken jetzt beim Einkaufsbummel, ebenso wie der Mindestabstand von 1,5 Metern, zur Pflicht.





Gemüsehändlerin Ingrid Holst ist eine der wenigen Markthändler, die auch eine Schutzscheibe an ihrem Stand installiert hat. Foto: Christian Bittcher

In Harburg noch die Ausnahme: Warnweste mit Abstands-Hinweis. Foto: Christian Bittcher

An den Ständen auf demwurden Hinweisschilder vom Bezirksamt angebracht (kleines Foto), der Marktmeister spricht Marktkunden, die keine Maske tragen darauf an und weist sie auf die neue Verordnung hin. Diese Pflicht gilt nicht für Kinder unter sieben Jahren und Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, heißt es.„Die meisten Menschen halten sich daran“, sagt BlumenhändlerinUnd ihre Kundinaus Eißendorf fügt hinzu: „Das ist nicht so schlimm, wenn wir uns schützen können ist das Tragen doch sehr wichtig.“Gemüsehändlerinist eine der wenigen Markthändler, die zusätzlich auch mehrere Schutzscheiben aus Plexiglas an ihrem Stand installiert hat. „Das gibt mir zusätzlich etwas Sicherheit und ein besseres Gefühl“, sagt die Händlerin. Auch bei ihr halten sich fast alle Kunden an die Maskenpflicht. „Doch natürlich gibt es auch hier Ausnahmen", sagt Ingrid Holst.Am Montag war auch Harburgs Citymanagerin– unterwegs mit einer flotten Harburg-Maske - im Einsatz: Sie verteilte einen Teil der 300 Aufkleber mit denfür den Einzelhandel an die Marktbeschicker und Geschäfte in der Harburger City. (cb)