Landkreis bietet wieder alle Leistungen des Bürgerservices an

Landkreis Harburg - Die Maskenpflicht ist eingeführt. Wer einkaufen geht muss in Geschäften, wer mit Bus und Bahn unterwegs ist,

muss wegen der Coronapandemie im Fahrzeug oder im Abteil eine Schutzmaske tragen. Das gilt im Bezirk Harburg und auch im Landkreis.

Auch in der Kreisverwaltung in Winsen gilt Maskenpflicht. Die Regelung wird vor dem Hintergrund eingeführt, dass Teile der Kreisverwaltung ihren Service für die Bürger wieder ausweiten und größtmöglicher Schutz für alle gewährleistet werden soll.



Zwar sind die Gebäude der Kreisverwaltung nach wie vor für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Gespräche finden ausschließlich nach Terminvergabe statt. Der BürgerService , zu dem die Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle gehört, hat seinen Service ab dieser Woche wieder ausgeweitet. Kunden stehen wieder alle Dienstleistungen zur Verfügung, und sie werden außer in Winsen auch wieder in den BürgerService-Standorten Buchholz und Hittfeld bedient.



Es ist aber weiter erforderlich, telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu vereinbaren. Kunden ohne Termin werden nicht bedient.

Folgende Hotlines zur Terminvergabe sind geschaltet: 0 41 71 693-840 (BürgerService Winsen), 0 41 71 693-80 10 (BürgerService Buchholz) und 0 41 71 693-80 20 (BürgerService Hittfeld). Termine für die Führerscheinstelle werden über die Nummer 0 41 71 693-855 vergeben. Alternativ können Termine für alle drei Standorte auch weiterhin per Mail vereinbart werden: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . wg