Shopping in Corona-Zeiten: Phoenix-Center führt „Einbahnstraßen-Regel“ ein

Harburg – Shopping in Corona-Zeiten: Im Phoenix-Center gilt ab sofort die „Einbahnstraßen-Regelung“ für Kunden. Hört sich merkwürdig an, erfüllt aber einen wichtigen

Zweck beim Bummel durch die Mall. Damit soll verhindert werden, dass sich die Kunden zu nahe kommen, und der Mindestabstand besser eingehalten werden kann.



Seit Mittwoch weisen die Pfeile auf dem Boden die Richtung, in der man sich durch das Phoenix-Center bewegen sollte. Eine Spur geht linksrum, die andere rechtsrum.

Spurwechsel ist immer da möglich, wo es Haupt-Verbindungen zwischen der Außen- und der Innenbahn gibt. Insgesamt wurden auf allen Ebenen 80 Aufkleber mit Pfeilen auf dem Boden aufgebracht, plus dutzende Abstand-Halten Aufkleber.„Außerdem kommen jetzt noch im Laufe der Tage noch Plakate mit Verhaltens hinweisen, wie Hände waschen, Abstand halten etc. hinzu“, sagt Centermanageringegenüber harburg-aktuell und fügt hinzu: „Ansonsten freuen wir uns, dass die Kunden bisher die neuen Eingangs- und Ausgangssituationen gut annehmen." Wie Dienstag berichtet, gibt es getrennte Ein- und Ausgänge. Sicherheitspersonal sorgt dafür, das die Vorgagen eingehalten werden.Wie kommt die neuebei den Kunden an: „Der Rundlauf wird von immer mehr Kunden gut angenommen, auch wenn unser Servicepersonal hier noch ab und zu darauf hinweisen muss“, sagt Julita Hansen.Außerdem sagt die Centermanagerin: "Am Montag hatten wir doch erstaunlich viele Kunden im Phoenix-Center, aber auch viele Anrufe von Kunden, die sich erst mal informiert haben welche Geschäfte geöffnet haben und unter welchen Bedingungen man ins Center darf.“ (cb)