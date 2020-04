Wasserskianlage: Zumindest die Palmen und die Sonne sind schon da

Neuland - Die Palmen sind da. Die Sonne auch. Nur die Gäste dürfen nicht kommen. So bleibt die Wasserskianlage am Neuländer See vorerst geschlossen.

"Ich sehe das entspannt", sagt Betreiber Siegfried Weckler. "Wir bereiten uns weiter auf die Saison vor."

Marian Hansen, Gastronom und Betreiber vom Eisvogel, der Gastronomie der Anlage, ist bereits vor Ort. Natürlich auch ohne Gäste.- "Wir erledigen jetzt alle möglichen Arbeiten", sagt er. Die Holztische werden neu geölt. Die frisch eingetroffenen Palmen werden gegossen. "Es ist natürlich schade, dass bei so einem Wetter hier nichts geht", sagt Hansen. "Gerade zu Ostern."

Sobald die Regelungen um die Coronaepidemie so weit gelockert sind, dass der Betrieb starten kann, werden die Wakeborder wieder auf der Anlage ihre Runden drehen. zv