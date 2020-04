Corona-Krise: So verbringen bekannte Harburger das Oster-Wochenende

Harburg – Das lange Osterwochenende steht bevor, die Wetteraussichten sind bestens. Bereits seit drei Wochen leben die Menschen mit den Beschränkungen wegen des

Coronavirus. Man will endlich wieder raus, doch der Trip zur Ostsee muss ebenso ausfallen, wie das Ostereiersuchen bei Verwandten oder der Besuch von Freunden. Wir haben uns bei den Harburger Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und Wirtschaft umgehört. Wie sieht dieses Jahr Ostern bei Ihnen aus?



Hafenbarde und Fischhallen-Betreiber Werner Pfeifer, wird mit dem Kajak allein durch den Hafen paddeln oder die mit der Freundin das gute Wetter genießen - aber nur zu zweit. „Wir werden außerdem zu Ostern für uns lecker Kochen und das Beste aus der Situation machen“, sagt Pfeifer. Außerdem hat er ein neues Mischpult für die Fischhalle gekauft, das er über Ostern ausprobieren will. „Wenn die Corona-Krise vorbei ist haben wir dann einen noch besseren Sound in der Fischhalle. Darauf können sich die Gäste jetzt schon freuen“, sagt Pfeifer

Sänger und Entertainer Peter Sebastian wird die Zeit nutzen, um zu seinen Fans und Freunden über die sozialen Medien und das Telefon Kontakt zu halten. Sein Motto lautet auch zu Ostern: "Abstand halten, damit wir uns bald wieder begegnen können." Außerdem wird der Hobbykoch am eigenen Herd neue Osterrezepte ausprobieren. Und noch eine Sache steht obenan, für die er normalerweise fast nie Zeit hat: "Jetzt steht einem gründlichen Hausputz nichts mehr im Wege."



„Die Corona-Zeit ist Segen und Fluch zugleich, sagt Uwe Schneider, der Kreisvorsitzende der Harburger CDU, und fügt hinzu: „Für mich ist es die Zeit zur Entschleunigung. Viel Zeit für die Ehefrau und Kinder zu haben ist unbezahlbar.“ Der Garten ist bereits fit gemacht und so genießen die Schneiders das gute Oster-Wetter zu Hause bei Wein und leckeren Grillgerichten.



Jörn Sörensen, der Chef des Harburger Handelshofs, wird Ostern keine Langeweile haben, auch wenn keine Ausflüge möglich sind. „Ich habe gerade meine neue Wohnung in der Nähe von Winsen bezogen, die werde ich über Ostern genießen und mir es bei gutem Wetter auf der Terrasse gemütlich machen.“ Außerdem will er soweit es möglich ist die neue Umgebung seiner Heimat erkunden. cb