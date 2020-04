Corona-Verfügung: Polizei ahndete seit Freitag rund 50 Verstöße

Wilstorf - Das tolle Wetter hat vor allem am Sonntag viele Spaziergänger in den Harburger Stadtpark gelockt,

die eine Runde um die Außenmühle drehten. Alle Parkplätze in unmittelbarer Nähe vom Außenmühlendamm waren voll besetzt. An Eiswagen oder am Kiosk am Gotthelfweg bildeten sich Schlangen.

Dazwischen patroullierte die Polizei im Peterwagen. Die waren zufrieden. Fast überall wurden die wegen der Coronaepidemie vorgeschriebenen Abstände eingehalten. Allerdings wurde seit Freitag im Bereich Harburg, Neugraben und Wilhelmsburg doch rund 50 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung geschrieben. In der Regel betraf es Personengruppen, die sich im öffentlichen Raum getroffen hatte. Schwerere Verstöße, beispielsweise durch Betriebe wie Restaurants, waren nicht dabei. zv