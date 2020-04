Corona: Zahl der Infizierten erstmals dreistellig im Bezirk Harburg

Harburg - Die Zahl der im Bezirk Harburg festgestellten Coronainfektionen ist erstmals dreistellig.

Laut eines internen Berichts waren bis einschließlich Dienstag den Behörden 103 Fälle bekannt. Damit rangiert der Bezirk Harburg weiter am unteren Ende im Vergleich der Bezirks. Nur in Bergedorf waren drei Coronafälle weniger bekannt geowrden. Am stärksten ist nach absoluten Zahlen weiterhin der Bezirk Wandsbek betroffen. Dort wurde durch Tests 535 Cornainfizierte festgestellt. zv