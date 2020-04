Kein Aprilscherz: In der Bruzzelhütte gibt es jetzt den Wurstausweis

Harburg – Das ist kein Aprilscherz: In der Bruzzelhütte an der Bremer Straße gibt es seit heute für die Kunden den offiziellen „Wurstausweis“. Seit rund zwei Wochen

wird im Kult-Imbiss Currywurst & Co. nur aus dem Fenster verkauft. Außerdem ist die Bruzzelhütte sonntags geöffnet, um den Einnahmeverlust zu kompensieren.



, sagt Stefan Labann. Allerdings hofft er, dass es nicht so weit kommen wird.



Auf dem Wurstausweis wird der Name des Kunden eingetragen. Der Ausweis ist nicht übertragbar und der Kunde verpflichtet sich zwei Meter Mindestabstand einzuhalten und den Betrag passend bereit zu halten. 1000 Wurstausweise hat der pfiffige Gastronom drucken lassen.



Da man zurzeit die Speisen nicht in der Bruzzelhütte essen darf, bietet Stefan Labann spezielle Boxen an, mit denen man auch gut im Auto essen kann. „Die Boxen sind extrem stabil und biologisch abbaubar“, sagt Labann. (cb)