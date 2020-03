Corona-Beschränkungen: Harburger City am Sonntag wie ausgestorben

Harburg – Die Harburger City in Corona-Zeiten: Das ist zuweilen schon etwas unheimlich. Wo normalerweise viel los ist, sind derzeit nur ganz wenige Passanten unterwegs. Vor

allem am Sonntag waren kaum Menschen auf der Museumsachse oder rund um den Harburger Rathausplatz (Fotos) unterwegs. Und das mittags gegen 14 Uhr.



Die meisten Harburger halten sich an die Corona-Beschränkungen oder bleiben am Besten gleich zu Hause. Allerdings verzeichnet die Polizei auch in Harburg verstöße gegen die Maßnahmen. „Natürlich gibt es in Harburg wie überall in Hamburg Orte, wo sich die Menschen nach wie vor gerne aufhalten. Vor allem bei gutem Wetter“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber harburg-aktuell. Genaue Zahlen, wie viele Verstöße registriert wurden, gibt es allerdings nicht. (cb)