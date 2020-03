Corona-Situation: Harburger DRK organisiert gegenseitige Hilfe

hilfesuchende ebenso wie hilfsbereite Mitbürger auf, sich per E-Mail zu melden.



Die Hilfe ist etwa für ältere Menschen gedacht, denen derzeit geraten wird, ihre Wohnung möglichst wenig zu verlassen, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus so gering wie möglich zu halten. Einige Reiserückkehrer befinden sich wegen der möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus vorsorglich in häuslicher Isolation und benötigen möglicherweise ebenfalls Unterstützung, ebenso wie Familien mit mehreren Kindern, die zur Eindämmung der Corona-Infektionen weder in die Kita noch auf den Spielplatz dürfen.



"Diesen Betroffenen möchte das DRK bei Bedarf Hilfe vermitteln, beispielsweise für den Einkauf von Lebensmitteln oder den Gang zur Apotheke. Gleichzeitig sind solche Menschen aufgerufen sich zu melden, die Zeit haben und bereit sind, anderen zu helfen", sagt Sabine Spatzek, Pressereferntin des Harbuerger DRK.



In der E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! sollte stehen, ob Hilfe benötigt oder angeboten wird, der Name sowie eine Telefonnummer, unter der man zu erreichen ist. Die Kontaktdaten der Helfenden werden an die Hilfesuchenden weitergegeben, diese können sich dann melden. Es wird außerdem um die Angabe der Postleitzahl und des Stadtteils gebeten. So kann das DRK den Kontakt zwischen Helfenden und Hilfesuchenden möglichst ortsnah herstellen. (cb)