Nachhaltige Plastik-Alternative: Millionen-Finanzierung für Startup aus Harburg

Harburg - Mehr als acht Millionen Plastikpartikel landen täglich in den Ozeanen. Das kann schwerwiegende Schäden für die Umwelt verursachen, denn Plastik ist langlebig und benötigt mehr als 100 Jahre, um sich komplett zu zersetzen.



Das Startup „traceless“ an der Technischen Universität Hamburg möchte das ändern und hat ein nachhaltiges Material als Alternative für Plastik und Biokunststoffe entwickelt, das bereits nach etwa neun Wochen vollkommen abgebaut ist. Die Gründerinnen Dr. Anne Lamp und Johanna Baare wollen damit einen Beitrag gegen die globale Plastikverschmutzung leisten. Nun haben sie für ihre innovative und nachhaltige Idee eine Millionen-Finanzierung von verschiedenen Investoren erhalten.





Das traceless-Material wird aus Reststoffen der Agrarindustrie gewonnen und in Form von Beschichtungen, Folien und Hartkunststoff produziert. „So kann traceless vielfältig eingesetzt werden, beispielsweise für Verpackungen, Nagellack oder Eislöffel“, erklärtIn der Herstellung werden umweltschonende Verfahren angewendet, bei denen keine schädlichen Zusatzstoffe, Lösungsmittel oder Chemikalien verwendet werden.Auch preislich soll traceless es mit konventionellen Kunstoffen aufnehmen können. Die Gründerinnen wollen ihr Produkt finanzierbar und zugänglich für Unternehmen und Konsumenten gestalten. „traceless soll zu einer Lösung für Menschen auf der ganzen Welt werden – in allen Bevölkerungsschichten und Einkommensstufen“, soweiter.Ihr nachhaltiger Lösungsansatz wird nun, sieben Monate nach ihrer Gründung im September 2020, von den Investoren, den(HTGF) und derim einstelligen Millionen-Bereich finanziert. Mit dieser Summe wollen die beiden traceless-Gründerinnen ihr Team weiter ausbauen und eine Pilotanlage für die Produktion finanzieren. Ihre ersten Produkte sollen Anfang 2022 erhältlich sein.Unternehmen aus der Verpackungs- und Kunststoffverarbeitung würden bereits Interesse an dem nachhaltigen Material zeigen, sagt. „Die steigende Nachfrage der Kunden und die Dringlichkeit, die Umweltschäden durch Plastik zu stoppen, schaffen eine einzigartige Situation für traceless, den Kunststoffmarkt zu verändern.“ (cb)