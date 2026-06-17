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Zwangspause vorbei: Der Planet Harburg öffnet heute wieder seine Türen

Harburg - Ab heute, 17. Juni, ist der „Planet Harburg“ wieder geöffnet: Nach einer kurzen „Zwangspause“ empfängt die Museumsdependance des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg im Zentrum Harburgs wieder seine Besucher bei freiem Eintritt. Mit der Wiederöffnung des Museums startet auch eine neue Ausstellung.

Wie berichtet rückten nach einem Feuerwehreinsatz im ehemaligen Karstadt-Haus am Schloßmühlendamm immer mehr Hinweise auf eine mutmaßlich illegale Nutzung der Räumlichkeiten in den Fokus der Ermittler. Das Gebäude wurde zunächst geschlossen

Nach der Schließung präsentiert das Museum ab dem 17. Juni wieder spannende Ausstellungen zur Geschichte Harburgs. Zentral gelegen am Herbert-und-Greta-Wehner-Platz und in direkter Nachbarschaft zur Fußgängerzone Lüneburger Straße ist der „Planet Harburg“ zu einem attraktiven Anlaufpunkt für alle Kulturinteressierten geworden. Und das Beste: Der Eintritt im „Planet Harburg“ ist kostenlos.

Mit seiner Wiederöffnung wird der „Planet Harburg“ auch gleichzeitig zu einer Schatzkiste für alle, die sich für Hamburgs Entwicklung in den 50er und 60er Jahren interessieren. Die neue Ausstellung „Hamburg von oben – Ein historischer Rundflug (1954 – 1969)“ zeigt Bilder des Hamburger Fotografen Günther Krüger, der damals die Stadt und ihre Umgebung aus der Vogelperspektive dokumentiert hat. Wie im Zeitraffer entwickelte sich die Hansestadt unter dem Sucher von Günther Krügers Kamera zu der modernen Metropole, die wir heute kennen.

Ab dem 21. Juni startet im „Planet Harburg“ auch das Programm des Metropolis Kinos wieder. Detaillierte Informationen zum Kino-Programm und zu den Tickets sind online auf www.metropoliskino.de verfügbar.