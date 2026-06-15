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Sparkasse Harburg-Buxtehude und BSV verlängern ihre Partnerschaft

Buxtehude - Nach dem erfolgreichen Saisonendspurt in den Bundesliga-Playoffs und Platz 7 in der Abschlusstabelle können die Handball-Frauen des Buxtehuder SV auch abseits des Spielfeldes Erfolge vermelden. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude, langjähriger Hauptsponsor des Bundesliga-Teams und Förderer des BSV-Nachwuchses, hat ihr Engagement um zwei Jahre verlängert. Somit bleibt die Sparkasse bis 2028 Hauptsponsor des Teams Buxtehude.

Timm Hubert, Geschäftsführer der Handball-Marketing Buxtehude, wertet die Verlängerung als wichtiges Signal: „Die Sparkasse Harburg-Buxtehude ist für uns weit mehr als ein Sponsor. Sie ist ein zuverlässiger Partner, der unsere Entwicklung seit vielen Jahren begleitet und unsere Ziele teilt. Die Verlängerung bis 2028 gibt uns Planungssicherheit und zeigt das große Vertrauen in unseren Weg. Wir pflegen mit der Sparkasse eine Zusammenarbeit, die auf vielen Ebenen gelebt wird und weit über den sportlichen Erfolg der Bundesligamannschaft hinaus geht. Vielmehr folgt sie einer nachhaltigen Perspektive für den Handball in Buxtehude, die insbesondere auch die Nachwuchsarbeit einbezieht. Gemeinsam wollen wir die Erfolgsgeschichte des Buxtehuder SV fortschreiben, junge Talente fördern und den Handballsport in der Region weiter stärken.“

Andreas Sommer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Harburg-Buxtehude: „Der Buxtehuder SV steht seit vielen Jahren für sportliche Spitzenleistungen, eine herausragende Nachwuchsarbeit und ist ein Aushängeschild in der Region und darüber hinaus. Diese Werte passen hervorragend zu unserem Selbstverständnis als Sparkasse. Deshalb freuen wir uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft bis 2028 fortzusetzen. Gemeinsam möchten wir auch künftig Menschen begeistern, Talente fördern und einen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Region leisten.“

Außer dem Sponsoring der Bundesliga-Mannschaft, das durch verschiedene Werbemaßnahmen in der Halle Nord sowie im Buxtehuder Stadtbild auf den Spielankündigungs-Schildern sichtbar wird, ist die Sparkasse Harburg-Buxtehude langjähriger Jugendförderer und Platin-Partner der Handball-Akademie Buxtehude. Seit 2024 beherbergt die Sparkasse außerdem das Wohnheim für BSV-Handballtalente im Sparkassen-Quartier in Buxtehude, in dem derzeit 15 Nachwuchsspielerinnen leben.