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Ilona Derboven veranstaltet Garagen-Verkauf in der „Weißen Villa“

Eißendorf – Wer auf der Suche nach einem besonders schönen oder ausgefallen Kleidungs- oder Deko-Stück ist, der ist an diesem Wochenende beim Garagen-Verkauf von Ilona Derboven genau richtig.

Am Sonnabend und Sonntag, 4. und 5. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr, wird in der „Weißen Villa“ im Schattengang 3 ein Garagen-Verkauf veranstaltet.

Unter anderem werden Kleidung, zum Teil echte Designer Stücke, Uhren, Brillen, Kleinmöbel, Bücher und viele andere schöne Dinge verkauft. „Neu oder Retro – kommt vorbei und entdeckt Schönheiten“, lautet das Motto des zweitägigen Garagenverkaufs.

Unter der Telefonnummer 0152 34126 758 können WhatsApp-Anfragen für Vorbesuche gestellt werden.