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Große Freude bei den Matjes-Fans: Saisonstart auf Harburgs Wochenmarkt

Harburg – Auf diesem Tag haben Matjes-Fans aus nah und fern lange gewartet: Am heutigen Dienstag ist auf dem Harburger Wochenmarkt die Matjes-Saison eröffnet worden. Jetzt gibt es die leckere Spezialität aus Holland wieder bei Anuschka Blockhaus am Marktwagen.

Mitten in der Nacht haben sich Edgar und Anuschka Blockhaus die ersten Fässer mit der Spezialität auf dem Hamburger Fischmarkt gesichert.

Bei Anuschka Blockhaus am Verkaufswagen wird der Matjes so verkauft, wie Feinschmecker ihn lieben: Von Hand filetiert – mittlerweile nicht nur in ganz Hamburg eine echte Seltenheit - und dadurch superfrisch.

Eine Handwerkskunst, die auch Edgar Blockhaus beherrscht: Der Sohn von Anuschka Blockhaus übernimmt nach und nach den Familienbetrieb und steht seiner Mutter beim Filetieren der Gaumenfreude in nichts nach. So kann sich Anuschka Blockhaus mehr im Hintergrund halten und mit dem Blockhaus Genuss-Werk die Feste in Norddeutschland besuchen.

Edgar Blockhaus ist mit seinem Team zum Auftakt der Matjes Saison täglich auf dem Wochenmarkt. Ab nächster Woche wird der neue Matjes von Donnerstag bis Sonnabend verkauft. Immer wenn Anuschka Blockhaus es einrichten kann, wird sie auch am Dienstag mit dem Verkaufswagen auf dem Harburger Wochenmarkt sein.

„Der erste Matjes der Saison ist immer etwas ganz Besonderes“, das sagen auch Heinke und Gunter Schramm. Die beiden kommen extra aus Maschen nach Harburg, um den neuen Matjes der Saison zu probieren. „Der ist superlecker“, lautete ihr Urteil.

Die Filets sind aufgrund des warmen Frühlings richtig schön dick und fett: „Der Matjes ist von hervorragender Qualität“, sagt Anuschka und fügt hinzu: „Die Fische sind gut genährt, zart wie Butter und das Messer läuft beim Schneiden der Filets einfach so durch. Durch das warme Wetter in den Wochen vor dem Fangstart konnten sie ordentlich Fett zulegen.“

Immer eine gute Wahl zum neuen Matjes sind die Apfel-Zwiebel-Soße oder die Remoulade – beides aus eigener Herstellung.