Weihnachtssingen an der Alten Forst: Schüler starten singend in die Ferien

Eißendorf – Das Weihnachtssingen an der Schule in der Alten Forst feierte am Donnerstag ein erfolgreiches Comeback: Um den Beginn der Weihnachtsferien gebührend zu feiern, versammelten sich die 650 Schüler und viele Eltern und Großeltern am letzten Schultag in der Sporthalle, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.

2019 fand das Weihnachtssingen zum letzten Mal vor Corona statt. „Dies ist endlich wieder nach den Corona-Jahren möglich“, sagte Schulleiter Andreas Wiedemann. Und so trafen sich um 11.30 Uhr alle 650 Kinder, die Lehrer und GBS-Betreuer sowie zahlreiche Eltern, Geschwister und Großeltern in der Sporthalle, um sich miteinander singend stimmungsvoll in die Weihnachtsferien zu verabschieden.

Andreas Wiedemann: „Dieses Ritual ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Schullebens, konnte jedoch in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden.“ In diesem Jahr wurden alle Kinder und Mitarbeiter mit roten Weihnachtsmützen ausgestattet, um der Freude auf die Ferien und das unmittelbar bevorstehende Weihnachtsfest Ausdruck zu verleihen.

Jede Klasse hatte einen Weihnachtsklassiker einstudiert. Begleitet wurden sie von FSJlerin Annika Schröder am Klavier. „Alle Jahre wieder“ und „Oh du Fröhliche“ stimmte Harburgs größter Weihnachtschor im Finale gemeinsam an – und Andreas Wiedemann begleitete den großen Chor auf der Gitarre. Schöner kann man die Weihnachtsferien nicht beginnen. (cb)

Schulleiter Andreas Wiedemann in Action: Weihnachtssingen an der Alten Forst. Foto: Christian Bittcher