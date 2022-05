Billard-Turnier für die Arche in Harburg: Sachpreise vom Harburg Marketing

Harburg – Billard spielen und dabei Gutes tun: Das geht beim Billard-Benefizturnier am Sonntag, 15. Mai, dass der Betriebssportverband Hamburg mit Unterstützung des Harburg Marketing organisiert. Veranstaltungsort ist das Billardcafé B7 in Harburg. Beginn ist um 14 Uhr.

An bis zu zehn Tischen treffen sich Freizeit- und Vereinsspieler und spielen Poolbillard zugunsten der ARCHE in Harburg. Der Spaß steht im Vordergrund - ob 8-, 9- oder 10-Ball, alles ist möglich. Also die perfekte Gelegenheit für alle Poolbillard-Interessierten der Altersgruppe „14+“, egal ob Einsteiger oder geübt.

Die Arche christliches Kinder- und Jugendwerk ist ein Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche und deren Familien, die in sozialen Brennpunkten leben.

Das Turnier stellt besonders das Engagement für Jugendliche in unserem Bezirk in den Vordergrund. Ausbildungsbetriebe erhalten hier eine Plattform und sind herzlich eingeladen, auf ihre Angebote zur Berufsausbildung hinzuweisen. Schüler auf der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz haben ebenfalls die Möglichkeit, sich zu zeigen, über ihre Interessen zu sprechen und sich auf diesem Wege einen Praktikums- oder Berufsausbildungsplatz zu sichern.

Auch eine große Tombola wird es geben. Neben vielen Sachpreisen können Gutscheine und Freikarten gewonnen werden. Der Harburg Marketing e.V. unterstützt mit Sachspenden der eigenen Produktlinie „Harburg Home Of“ und freut sich, diese wichtige Aktion zu unterstützen.

Eine Anmeldung zur Teilnahme am Turnier ist unbedingt per Mail erforderlich.