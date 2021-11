Rezept vom Wochenmarkt: Endlich wieder Grünkohl – aber mal ganz anders

Harburg - Endlich ist wieder Grünkohl-Zeit: Für die Fans des leckeren Wintergemüses beginnt jetzt wieder die schönste Zeit des Jahres. Ab sofort steht das beliebte Wintergemüse bei vielen Kunden wieder ganz oben auf der Einkaufsliste. Und bei den Händlern auf Hamburgs ältestem Wochenmarkt auf dem Harburger Sand gibt es wieder alle Zutaten für dieses deftige Gericht.

Regional und Erntefrisch: Die Wochenmarkt-Händler bieten wieder erntefrischen Grünkohl und alle Beilagen für ein deftiges Grünkohl-Essen: Kartoffeln - sehr gut zum Grünkohl eignet sich die festkochende Sorte Belana -, Griebenschmalz, Kassler, Bregenwurst, Schweinebacke, durchwachsener Speck, geräucherte Rippe, Pinkel oder Kohlwürste - Die Harburger Marktbeschicker halten alle Zutaten – die meisten sind aus eigener Herstellung und Ernte - bereit.

Das Kilogramm Grünkohl kostet derzeit etwa 2,50 Euro, ein Kilogramm Belana-Kartoffeln ist für 1,20 Euro zu bekommen. Auch Grünkohl-Palmen, wie sie vom Feld kommen, gibt es bei einigen Händlern, etwa bei Henning Paro. "Der muss dann allerdings vor der Zubereitung selbst gestremelt werden", sagt der Händler.

Eine beliebte Alternative zu Produkten vom Schwein gibt es am Verkaufswagen vom"Kassler aus der Puten-Oberkeule, Geräucherte Puten, Gänsekeulen und deftige Kohlwurst aus 100 Prozent Geflügel sowie Geflügel-Griebenschmalz sind für Menschen, die lieber auf Produkte vom Schwein verzichten möchten, genau das Richtige", sagtMitarbeiterin am Schönecke-Verkaufswagen.