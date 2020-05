High-Tech-Beete, Spielgeräte und Belag: Das ist die neue Hölertwiete

Harburg – High-Tech-Beete, Spielgeräte und neuer Belag: Die kleine Fußgängerzone Hölertwiete ist kaum wieder zu erkennen. Seit Mitte März wurde an der

Hölertwiete gebaut, jetzt ist auch dieser Bereich fast fertig.



Wie berichtet werden derzeit für mehr als vier Millionen Euro der Marktplatz Sand und die Nebenflächen umgebaut. Während die Arbeiten auf der Marktfläche Sand weitestgehend abgeschlossen sind, laufen die Arbeiten in der Hölertwiete und auf dem Fußweg Richtung Schloßmühlendamm auf Hochtouren.



Nachdem bereits auf dem Sand ein Spielgerät für Erwachsene in Form eines großen Findlings installiert wurde, bekommen die Passanten auch in der Hölertwiete Gelegenheit, sportlich tätig zu werden (kleines Foto).



Der Clou aber sind die fünf High-Tech Beete, die von der Hafencity-Universität entwickelt wurden. Diese Beete verfügen teilweise über so genannte Baumrigolen, die Regenwasser von den Dächern speichern und an die Bäume abgeben. (cb)