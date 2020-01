Kultsänger Lotto King Karl sorgt für Besucherrekord bei der Teichwette

Marmstorf - „Marmstorf, Meine Perle“ – Kultsänger Lotto King Karl sorgte bei der 20. Teichwette für einen neuen Besucher-Rekord: Mehr als 3000 Menschen

strömten am Sonntagmittag an den Feuerteich, um bei der 20. Marmstorfer Teichwette dabei zu sein. Bereits am Vorabend sorgte der Sänger bei seinem Konzert in Rieckhof für gute Stimmung.



Marmstorfs Schützenkönig Sebastian Winter und Wettpate Lotto King Karl traten dieses Mal bei dem Spektakel aus Wette, Show und Kulinarik gegeneinander an. Die Wette: Beide müssen sich trockenen Fußes in der Mitte des Feuerteichs treffen. Für die Sicherheit waren wieder die Taucher aus Seevetal verantwortlich. Durch das Programm führte das bewährte Moderatorenteam Johannes „Jojo“ Tapken und Jan Stahl.





So voll war es noch nie: Dichtes Gedränge rund um den Feuerteich. Foto: Christian Bittcher

Nach der gewonnen Wette geben sich Lotto King Karl und Sebastian Winter auf dem Feuerteich die Hand. Foto: Christian Bittcher

Durch das Programm führte das bewährte Moderatorenteam Johannes „Jojo“ Tapken und Jan Stahl. Foto: Christian Bittcher

Die Samba-Trommelgruppe von Grün Weiss Harburg legte sich ins Zeug. Foto: Christian Bittcher

Das Marmstorfer Königspaar mit Rainer Rißmann und Svenja Bitzer vom Margaretenhort. Foto: Christian Bittcher

Schnell noch ein Autogramm: Sabine Junge nutzt die Chance und sichert sich die Unterschrift von Lotto King Karl. Foto: Christian Bittcher

Dominik (v.l.), Jamie und Bendix Mönke mit Viktoria-Isabell Ehlers (FDP). Foto: Christian Bittcher

Spekatuläre Show der GWH-Cheerleader Dragons. Foto: Christian Bittcher

Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann mit CDU-Bürgerschaftsabgeordneter Birgit Stöver. Foto: Christian Bittcher

Königin Ronja Winter (Mitte) hatte einen kleinen VIP-Bereich am Ufer. Hier stößt sie mit Angela Bockelmann und Catrin Nolting auf die Teichwette an. Foto: Christian Bittcher

Nachdem die Stars mit einer urigen Pferdekutsche durch die Menge gefahren wurden, ging es an den Teich: Der Sänger schipperte mit einem Marine-Boot – in Anlehnung an seinen Wehrdienst bei der Marine – mit dem Namen A 1887 – dem Gründungsjahr desfuhr auf einem Floß mit einem Riesigen Hammer – in Anlehnung seines Beinamens „Der Hammer“ – inklusive kleinem Feuerwerk in Richtung Teichmitte. Alles klappte wie am Schnürchen: Händeschütteln auf der Mitte des Teiches und als Belohnung gab es Schnaps für die Protagonisten.Klasse war in diesem Jahr auch das Rahmenprogramm an Land: Nicht nur der Spielmannszug sorgte für Rhythmus, auch die Samba-Trommelgruppe vonlegte sich ins Zeug. Der Grund: Der in Marmstorf ansässige Sportverein feiert in diesem Jahr sein 100. Bestehen. Der Auftritt der Trommler und sie Showeinlage der GWH-Cheerleaderwaren der Auftakt zum Jubiläum, das in diesem Jahr groß gefeiert wird.Die Überschüsse aus der Veranstaltung werden wie in jedem Jahr gespendet. Dazu gehören natürlich auch die Wetteinsätze der Wettpaten in Höhe von jeweils 250 Euro. Lotto King Karl spendet seinen Teil an dasund Sebastian Winter unterstützt die Kinder und Jugendhilfe vom(cb)