"Heideschleifen" machen Heidschnuckenweg noch attraktiver

Landkreis Harburg - Der Heidschnuckenweg gehört zu den schönsten Wanderwegen Deutschlands. Künftig

wird es an der beliebten Route noch mehr zu entdecken geben: Bis zum kommenden Jahr entstehen am Heidschnuckenweg, der sich durch die drei Landkreise Harburg, Heidekreis und Celle zieht, insgesamt zwölf sogenannte Heideschleifen. Auf den Rundwanderwegen kann man künftig besondere Natur- und Landschaftselemente entdecken, in Cafés und Restaurants einkehren und sich einen noch besseren Eindruck von der Region verschaffen.



Von den Gesamtkosten für die Umsetzung in Höhe von knapp 152.000 Euro werden rund 91.000 Euro (60 Prozent) aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) getragen, die Kofinanzierung erfolgt durch die drei beteiligten Landkreise.



„Wir freuen uns, dass nach der Zusage der EU-Förderung jetzt auch die naturschutzrechtliche Befreiung erteilt wurde und wir mit dem Projekt starten können“, sagt Christiane Vogt, Mitarbeiterin in der Stabsstelle Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg und verantwortlich für die Koordination des Wanderwegs. Im Landkreis Harburg entstehen Heideschleifen im Bereich Schwarze Berge (Gemeinden Rosengarten und Neu Wulmstorf), im Bereich Brunsberg und Büsenbachtal (Stadt Buchholz und Gemeinde Handeloh), in der Töps Heide bei Hanstedt und im Radenbachtal bei Undeloh.



Die vier Rundwanderwege sind 13 bis 22 Kilometern lang und führen künftig unter anderem am Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf und dem Wildpark Schwarze Berge in Vahrendorf, am Wilseder Berg und dem Totengrund vorbei. Jeder der Rundwege ist entweder an den Regionalpark- oder den Heide-Shuttle angebunden, die Heideschleife, die durch das Büsenbachtal führen wird, kann zusätzlich mit dem Erixx erreicht werden.



Bei den nun anstehenden Maßnahmen geht es nicht nur darum, die Routen auf bestehenden Wegen attraktiv durch die Landschaft zu führen, sondern auch darum, Wegweiser und Markierungen anzubringen, Informationstafeln zu errichten und Regelungen zur regelmäßigen Qualitätskontrolle festzulegen. Ziel ist außerdem, die Heideschleifen vom Deutschen Wanderverband zertifizieren zu lassen.



Bis die Heideschleifen fertig sind, lohnt sich natürlich immer eine Wanderung entlang des bestehenden Heidschnuckenwegs, der auch im Winter faszinierende Einblicke in die heimische Natur und die einzigartige Landschaft der Region bietet. Alle Informationen finden sich auf der Internetseite https://www.heidschnuckenweg.de/.