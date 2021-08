Profi-Training bei der TG-Heimfeld: Anton Brinckmann im Hockey-Camp

Harburg – Action, Sport und jede Menge Spaß: Traditionell wurde bei der TG-Heimfeld zum Ende der Sommerferien das Hockey-Camp für die Nachwuchs-Spieler veranstaltet. Bevor am Donnerstag die Schule wieder losging, stand für die 29 Teilnehmer im Alter von 12 bis 16 Jahren auf der Sportanlage am Waldschlösschen in Heimfeld beim Pro-Camp von Montag bis Mittwoch Leistungs-Hockey auf dem Programm.



Mehrere TGH-Trainer nahmen die Jungs und Mädchen unter ihre Fittiche, und boten kurz vor dem Start in die neue Feld-Saison Hockey-Training auf hohem Niveau. Durch Stephanie Kohnen und Andreas Nicklisch kamen auch die Konditions-Einheiten nicht zu kurz.





Top-Training für die Nachwuchs-Torwarte der TGH: Anton Brinckmann coachte drei Tage beim Pro-Camp. Foto: Christian Bittcher

Vor allem für die vier Nachwuchs-Torwarteundkamen in den Genuss eines ganz besonderen Trainings:übernahm für drei Tage das Torwart-Training.Der 21-jährigeist nicht nur Bundesliga-Torwart beimer wurde 2019 U21-Europameister und ein Jahr später bei den Herrenin der Halle. Das Ticket fürhat er in diesem Jahr knapp verpasst. „Allerdings könnte ich dann nicht beim Pro-Camp der TGH dabei sein“, scherzt der sympathische Sportler.Und auch den Hockey-Kids hat es großen Spaß gemacht: „Wir haben in den drei Tagen viel von Anton gelernt. Das Training war anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht“, sagt der 13-jährigegegenüber harburg-aktuell. (cb)