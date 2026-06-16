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Sonnabend ist Schützentag: Schützengilde überrascht mit musikalischem Höhepunkt

Harburg – Am Sonnabend, 20. Juni, findet in Harburg der Schützentag statt. Und die Harburger Schützengilde freut sich, den Besuchern des Schützentages eine besondere musikalische Überraschung präsentieren zu können: Das Blasorchester Seevetal erhält Unterstützung durch einen befreundeten Fanfaren- und Spielmannszug aus Hofheim in Franken.

Rund 40 Musikerinnen und Musiker, Fahnenschwinger sowie Standartenträger reisen aus Bayern nach Harburg an, um gemeinsam mit den örtlichen Musikzügen für ein außergewöhnliches Klangerlebnis zu sorgen. Der Spielmannszug aus Hofheim zählt zu den besten Deutschlands und trägt aktuell den Titel des Deutschen Vizemeisters.

Von 14:30 bis 15:30 Uhr geben die Gäste ein exklusives Platzkonzert auf dem Harburger Rathausplatz. Im Anschluss begleiten die Musiker den Festumzug durch Harburg und werden dabei ihr beeindruckendes Können eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Neben dem Blasorchester Seevetal wird selbstverständlich auch der älteste Turnerspielmannszug Deutschlands, der Spielmannszug der Turnerschaft Harburg, sowohl am Platzkonzert als auch am Festumzug teilnehmen.

Die Harburger Schützengilde lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, dieses besondere musikalische Spektakel mitzuerleben und den Schützentag gemeinsam mit den zahlreichen Musikerinnen und Musikern zu feiern.

Der Zeitplan des Schützentags:

14:30 -16 Uhr: Platzkonzert der Spielmanns- & Fanfarenzüge auf dem Harburger Rathausplatz

16 Uhr: Ausmarsch aus dem Rathaus und Ummarsch durch Harburg, Pause in Lämmertwiete

Ca. 19 Uhr: Zapfenstreich vor dem Harburger Rathaus