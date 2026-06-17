Featured

Unfall mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt: Zusammenstoß mit Pkw in Neuland

Neuland - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr ist am Dienstagabend auf der Neuländer Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Gegen 19.08 Uhr stieß ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt mit einem Peugeot zusammen. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand, der Sachschaden ist jedoch erheblich.

Nach Informationen der Polizei war der Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten in Richtung Harburg unterwegs, als zeitgleich der Fahrer eines Peugeot von der Stadtautobahn kommend die Neuländer Straße überqueren wollte, um in die Schlachthofstraße einzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar das herannahende Einsatzfahrzeug.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision: Der Peugeot prallte gegen den Rettungswagen und beschädigte dessen hinteren Bereich der Patientenkabine sowie die Rücklichter. Am Pkw entstand ein Totalschaden im Frontbereich, Trümmerteile verteilten sich über rund 20 Quadratmeter der Fahrbahn. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



Eine kuriose Randnotiz: Der Peugeot war erst am Vortag gebraucht gekauft worden – der Fahrer hatte ihn offenbar noch nicht auf sich zulassen können.