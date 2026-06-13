Featured

Schüsse vor dem Abrigado am Schwarzenberg: Polizeigroßeinsatz in Harburg

Harburg – Nach mehreren mutmaßlichen Schüssen im Umfeld der Drogenhilfseinrichtung Abrigado am Schwarzenberg hat die Polizei am Freitagnachmittag einen großangelegten Einsatz im gesamten Harburger Stadtgebiet ausgelöst.

Gegen 15 Uhr meldeten Zeugen mehrere laute Knallgeräusche, die sie für Schüsse hielten. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Schüsse von der Schwarzenbergstraße aus in Richtung der Einrichtung abgefeuert worden sein.

Einsatzkräfte fanden vor Ort mehrere Einschläge in Bäumen sowie ein Einschussloch an einer Parkbank.

Unmittelbar nach den Meldungen leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung ein. Zeugen berichteten, dass die mutmaßlichen Schützen zunächst in Richtung Harburger Ring geflüchtet seien. Später sollen sie im Phoenix-Viertel gesehen worden sein.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben zahlreichen Streifenwagen unterstützen ein Polizeihubschrauber und eine Drohne die Suche nach den Verdächtigen.

Ob Personen verletzt wurden oder welche Hintergründe der Vorfall hat, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.