Krawall statt Halloween: Polizei am Harburger Ring im Großeinsatz

Harburg - Halloween: Für viele Kinder und Jugendliche ist es ein vergnügliches Fest. Andere nutzen es für Krawall. Am Harburger Ring bewarfen Jugendliche und Heranwachsende Polizisten mit Böllern, später auch mit Eiern und Flaschen.

Mit Einbruch der Dunkelheit hatten sich die Jugendlichen am Harburger Ring in Höhe des Centrumhauses gesammelt. Schnell wurde die Stimmung aggressiv. Eintreffende Polizisten wurden gezielt mit Feuerwerkskörpern, darunter die berüchtigten und verbotenen Polen-Böller, beworfen.

Weitere Beamte, darunter Bereitsschaftspolizei, rückte an. Die Einsatzkräfte räumten den Ring. Flaschen und Eier flogen. In der Neuen Straße zerrten Krawallmacher Absperrelemente der nahen Baustelle auf die Straße und errichteten eine Barrikade.

Am Centrumshaus nahmen Beamte einen jungen Mann fest, der sich als Sträfling kostümiert hatte. Er leistete Widerstand. Erst nach 21 Uhr beruhigte sich die Lage zunächst etwas. Auch in Wilhelmsburg war die Polizei im Einsatz, nachdem es am Lunacenter zu Stein, Flaschen und Böllerwürfen gekommen war.

Die Polizei hatte sich auf Halloween vorbereitet. Bereits seit Jahren wird der Abend genutzt, um in der Harburger Innenstadt Krawall zu machen. zv