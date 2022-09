Harburg: Grillkohle setzt Balkon an der Julius-Ludowieg-Straße in Brand

Harburg - Vermutlich Grillkohle hat an der Julius-Ludowieg-Straße für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Hitze hatte eine Plastikabdeckung an einem Balkon im Erdgeschoss in Brand gesetzt. Ein Anwohner machte das Richtige. Er löschte mit Hilfe eines GArtenschlauchs. Die alarmierte Feuerwehr erledigte nach ihrem Eintreffen die restlichen Löscharbeiten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. zv