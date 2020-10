Schießerei in der Wilstorfer Straße: Mann liegt verletzt am Boden

Harburg – In der Wilstorfer Straße hat es am Freitagabend eine Schießerei gegeben bei der ein Mann verletzt wurde. Kurz

vor 19 Uhr war es zu einem Streit zwischen mehreren Männern vor einer Spielhalle gekommen. Während der Auseinandersetzung fiel plötzlich ein Schuss. Als die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten die Männer in verschiedene Richtungen.



Ein Mann wurde mit einer Schusswunde am Bein aufgefunden und unter Notarzt und Polizeibegleitung in die Asklepios-Klinik Harburg gebracht. Die Polizei sperrte den Tatort Wilstorfer Straße ab. Die Bereitschaftspolizei rückte an um umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einzuleiten. Der Polizeihubschrauber Libelle kreiste über den Tatort.



Während der ersten Zeugenbefragungen wurde wenige hundert Meter entfernt, am Harburger Ring ein weiterer Verletzter Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht werden die weiteren Ermittlungen ergeben. (zv/cb)

Der Artikel wird aktualisiert!