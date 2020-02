Bezirk Harburg: Direktkandidaten der CDU sind in der Bürgerschaft

Neugraben - André Trepoll ist drin. Der Direktkandidat der CDU aus dem Wahlkreis Süderelbe wird in die Bürgerschaft einziehen. Auch Birgit Stöver, Direktkandidatin der CDU im Wahlkreis Harburg, dürfte wieder in der Bürgerschaft sitzen. Beide hatten nach dem desaströsen Abschneiden der CDU um den Einzug in die Bürgerschaft gezittert.

André Trepoll ist hoch zufrieden. "Die CDU hat hat bei den Stimmen für die Direktmandate im Wahlkreis Süderelbe knapp über 20 Prozent der Stimmen bekommen", so Trepoll. Was ihn persönlich freut: "Ich konnte die Zahl der auf mich persönlich entfallen Stimmen von 15.400 auf etwa 18.000 verbessern. Das war eines meiner Ziele."

Unter den Direktkandidaten kam Trepoll im Wahlkreis Süderelbe mit 13,2 Prozent auf den zweiten Platz - noch vor der Kandidatin der Grünen, Dr. Gudrun Schittek, die 10,8 Prozent der Stimmen bekam. Sieger wurde Matthias Czech von der SPD mit 18,8 Prozent der Stimmen.

Im Wahlkreis Harburg war der Gewinner Sören Schumacher von der SPD mit 16,3 Prozent der Stimmen. Auf den zweiten Platz kam Britta Herrmann von den Grünen mit 11,7 Prozent. Den dritten Platz belegt Birgit Stöver mit 9,5 Prozent Stimmanteil. zv