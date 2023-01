Der Landkreis Harburg belegt bei der Kaufkraft einen Spitzenplatz

Landkreis - Wenn es um Geld geht, ist der Landkreis Harburg Spitze. Er gehört zu den Regionen in Deutschland, in denen die Menschen über die größte Kaufkraft verfügen. Das berichtete die Bild am Sonntag mit Verweis auf Daten des Marktforschungsinstituts "Growth for Knowledge". Danach verfügt jeder der 257.548 Einwohner im Landkreis Harburg in diesem Jahr laut einer Prognose über 30.374 Euro. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 26.271 Euro.

Damit liegt der Landkreis Harburg auf Platz 17 unter den 400 Stadt- und Landkreisen. Und: Alle kaufkräftigeren Regionen liegen in Süddeutschland. Am schlechtesten schnitt die Stadt Gelsenkirchen ab. Dort liegt die für dieses Jahr prognostizierte Kaufkraft bei 20.862 Euro. zv