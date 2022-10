Immobilientag der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Jesteburg

Jesteburg - Gestiegene Bauzinsen, hohe Energiekosten, lange Wartezeiten am Bau – wer derzeit eine Immobilie bauen, kaufen oder verkaufen möchte, dem stellen sich viele Fragen. Der Immobilienmarkt befindet sich in Bewegung und bei den Menschen macht sich eine gewisse Verunsicherung breit. „Bei unserem Immobilientag möchten wir allen Interessierten die Gelegenheit geben, mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen rund um die Immobilie loszuwerden“, sagt Patrik Ullmann, Leiter des Sparkassen-Beratungscenters in Jesteburg. Der Immobilientag der Sparkasse Harburg-Buxtehude findet am Samstag, 5. November von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Beratungscenter Jesteburg an der Hauptstraße 66 statt.



Den Besuchern stehen die Beraterinnen und Berater der Sparkasse für ausführliche Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus sind Stefan Hollstein, Baufinanzierungs-Spezialist der Sparkasse und Stephan Strauch, Makler der S-Immobilien, vor Ort. Die beiden Experten halten interessante Vorträge und bieten anschließend individuelle Beratungen an. Stephan Hollstein richtet sich mit seinem Vortrag „Baufinanzierung für Anfänger“ insbesondere auf diejenigen, die zum ersten Mal vor der Herausforderung einer Immobilienfinanzierung stehen. Stephan Strauch, seit über 10 Jahren als Immobilienmakler der Sparkasse in der Region unterwegs, gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt. Und er zeigt auf, wohin die Reise in den kommenden Jahren gehen könnte und warum eine Immobilie auch zukünftig als Altersvorsorge noch gefragt ist.



Der Eintritt ist frei, einzig für die Vorträge ist eine verbindliche Anmeldung aufgrund begrenzter Plätze nötig. Die Anmeldung erfolgt online unter www.spkhb.de/events