Wechsel im Centermanagement: Melanie Wittka verlässt die Harburg Arcaden

Harburg – Nach gut sechs Jahren verlässt Centermanagerin Melanie Wittka zum Jahresende die Harburg Arcaden. Ein Verlust

für den Harburger Einzelhandel, denn Melanie Wittka hatte nicht nur die Harburg Arcaden im Blick, sondern war als Stellvertretende Vorsitzende auch im Citymanagement Harburg aktiv und setzte sich für die Belange des Harburger Einzelhandels ein.



Hintergrund ist der Wechsel des Objektverwalters der Harburg Arcaden: Das Mandat der Corpus Sireo Re GmbH für die Harburg Arcaden endet am 31. Dezember aus „unternehmensinternen Gründen“, wie es heißt. Somit wird sich auch Melanie Wittka neuen Aufgaben ihres Arbeitgebers in der Niederlassung in Hamburg zuwenden.



Seit Oktober 2014 wurden einige Weiterentwicklungen im Mieterbesatz gemeinsam mit dem Eigentümer umgesetzt. Einer der größten Aldi-Märkte in Norddeutschland in einem Shoppingcenter wurde in 2016 eröffnet. Mit Stilbruch ist vor drei Jahren ein Konzept im Obergeschoss eingezogen, welches sich durch den Verkauf von Gebrauchtwaren ganz aktiv an der Müllvermeidung beteiligt und so einen entscheidenden Beitrag zur Reduzierung von Abfällen leistet.



Mit dem Habibi-Atelier konnte ein künstlerisch-soziales Projekt angesiedelt werden, welches bis heute sehr erfolgreich mit verschiedenen Projekten sozialer Art agiert. Gerade erst wurden wie berichtet mehr als 300 wärmende Schals und andere Dinge wie Hygiene-Artikel und Schlafsäcke an Obdachlose in Hamburg verteilt.



Der neue Centermanager wird sich erst im kommenden Jahr offiziell vorstellen. (cb)