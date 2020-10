Neues Schild für neues Edeka E-Center im Marktkauf-Center

Harburg - "Aus Raider wurde Twix - sonst ändert sich nix" hieß es 1991.

2020 heiß es in Harburg "Aus Marktkauf wurde Edeka". Das ist jetzt auch weithin sichtbar. Am Donnerstag wurde am Marktkauf-Center (das behält seinen Namen), das Schild vom Supermarkt Marktkauf abgenommen und das Edeka-Schild aufgehängt.

Das ist nur das I-Tüpfelchen. Denn im Gegensatz zum Schokoriegel, ändert sich auf der ehemaligen Marktkauf-Fläche ganz viel. Seit Wochen laufen dort die Umbauarbeiten für ein E-Center, wie die Edeka-Märkte heißen, die deutlich mehr als nur Lebensmittel anbieten. Eröffnet werden soll Mitte des Monats. zv