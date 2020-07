Anschaffung eines Autos: Harburger Profi erklärt was günstig ist

Harburg - Mehrwertsteuersenkung oder Prämien sollen die Wirtschaft ankurbeln.

Bei kleinen Anschaffungen fallen solche Maßnahmen "gefühlt" wenig ins Gewicht. Bei großen Anschaffungen schon. Dazu gehören Autos. David Breuer, Filialleiter bei B&K an der Buxtehuder Straße erklärt im Videobeitrag, was aktuell die Anschaffung eines Autos attraktiv macht. Warum man nicht immer unbedingt kaufen muss und was das Fahren eines Elektroautos abgesehen von günstigeren Energiekosten, niedrigeren Kfz-Steuern und besseren Abschreibungsmöglichkeiten so attraktiv macht.