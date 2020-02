Wirtschaftsverein übt Kritik an geplanten Stadtentwicklungsplan

Harburg - Mit nett verpackter, aber harter Kritik reagieret der Wirtschaftsverein auf die Pläne der Stadt, die 34 Hektar im Harburger Zentrum mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gemäß § 165 ff Baugesetzbuch überziehen will. "Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme geht mit massiven Eingriffen in den Grundstücksverkehr einher. Die Verkehrswerte der im Gebiet liegenden Grundstücke werden eingefroren und nehmen ab sofort an keinen planungsbedingten Wertsteigerungen mehr teil. Die Stadt soll vom Grundsatz her Eigentümerin sämtlicher Grundstücke werden", heißt es vom Wirtschaftsverein.

"Eine solche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme geht mit massiven Eingriffen in den Grundstücksverkehr einher. Die Verkehrswerte der im Gebiet liegenden Grundstücke werden eingefroren und nehmen ab sofort an keinen planungsbedingten Wertsteigerungen mehr teil. Die Stadt soll vom Grundsatz her Eigentümerin sämtlicher Grundstücke werden", so Franziska Wedemann, Vorsitzende des Wirtschaftsvereins.

Sie sieht darin einen Versuch der Stadt Gewinne auf dem Rücken privater Grundeigentümer zu machen. "Möglicherweise", so Wedemann, "liegt es auch daran, dass sich diese Grundstücke überwiegend im Eigentum der Stadt Hamburg befinden. Von einer erfolgreich verlaufenden Entwicklungsmaßnahme mit neuen Bebauungsplänen werden aber auch diese Grundstücke profitieren und im Wert steigen, allerdings ohne, dass deren Wertzuwächse zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme inklusive der aller rentierlichen Kosten herangezogen werden. Diese würden dann alleine den privaten Grundstückseigentümern durch Abschöpfung der entwicklungsbedingten Wertzuwächse in Rechnung gestellt."

Betroffen sind der Bereich südlich der Buxtehuder Straße soll das Schippseequartier von Karstadt bis zur Jet-Tankstelle, die ehemaligen Betriebsflächen der Harburg Freudenberger Maschinenbaufabrik, das Brenntag-Gelände und der Bereich des Handelshofes. zv