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Zum Schutz für Mensch und Lebensmittel: Wochenmarkt am Sand verkürzt Öffnungszeit

Harburg - Am Freitag, 26. Juni, und Samstag, 27. Juni, endet die Verkaufszeit des Harburger Wochenmarkts am Sand, aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen, bereits um 12 Uhr.

Zum Schutz der Marktbeschickenden, Besuchenden und der leichtverderblichen Lebensmittel endet die Verkaufszeit des Marktes am Freitag, den 26. und am Samstag, den 27. Juni 2026, bereits um 12 Uhr anstelle von 13.30 Uhr, teilte das Bezirksamt mit.

Im Hinblick auf die erwarteten Temperaturen und deren Auswirkungen auf leicht verderbliche Lebensmittel soll damit die Gesundheit der Marktbeschicker und Besucher geschützt werden. Die Entscheidung wurde im Einvernehmen mit dem Beschickern getroffen.