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Summertime Music in der Helms-Lounge: Benefiz-Event der Lions für die Arche

Harburg - Gut gebrüllt Löwe! Der Lions Club Harburger-Berge lädt dieses Jahr, zum vierten Mal in Folge, zur Summertime Music in die Helms-Lounge am Harburger Museumsplatz ein.

Am Samstag, 27. Juni, öffnet die Helms Lounge ab 17 Uhr ihre Türen für ein sommerliches Music-Event der Extraklasse. Um 18 Uhr starten die HOMEFIELD STOMPERS, gefolgt von der Band CELTIC COWBOYS und sorgen für beste Stimmung an diesem Sommerabend.

Die Erlöse der Veranstaltung werden wieder für die Kinder – und Jugendarbeit in Harburg gespendet und kommen diesmal der Harburger Arche zugute. „Wir wollen helfen, die neuen Jugendräume auszustatten und wünschen der Arche einen guten Start in die Betreuung der Jugendlichen.“ Im letzten Jahr konnte der Erlös von 3.500 Euro den Harburger Musical Kids übergeben werden, die jedes Jahr mit ihrem Auftritt bei den Harburger Lions Tagen die Besucher erfreuen.

Die HOMEFIELD STOMPERS begeistern mit Dixieland, Swing, Blues, Bar-Jazz und Latin. Sie sind durch ein Bandmitglied mit den Lions schon lange verbunden und traditionell musikalische Botschafter der Summertime Music für den guten Zweck.

Die Musik der Hamburger Band CELTIC COWBOYS ist geprägt durch Einflüsse aus den Genres Country, Western, Bluegrass, Western-Swing, Irish-Folk und Rock. Songs der Route 66, Made in USA und Irland lassen grüßen.

Beide Bands sind in Harburg gut bekannt und ein Garant für beste Stimmung an einem lauschigen Sommerabend im schönen Ambiente der Helms-Lounge.

Die HELMS-LOUNGE verwöhnt die Besucher mit herzhaftem vom Grill & mehr.

Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro bei Harburg-Marketing in der Hölertwiete 6 oder an der Abendkasse erhältlich.

Bestellungen sind ebenfalls direkt über den Lions Club unter lionsharburgerberge@icloud.com möglich.