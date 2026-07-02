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Lesewettbewerb "Jungs un Deerns leest Platt!": Viele Sieger aus Hamburger Süden

Hamburg/Neuenfelde - Das große Finale "Jungs un Deerns leest Platt!“ des plattdeutschen Lesewettbewerbs der Hamburger Schulen hat jetzt im Hamburger Ohnsorg-Theater am Hauptbahnhof stattgefunden. Rund 150 Schülerinnen und Schüler aus 26 Hamburger Schulen waren in diesem Jahr bei den Vorentscheiden dabei. 13 von ihnen standen nun im Finale auf der großen Bühne des Ohnsorg-Theaters.

Den ersten Preis aller Grundschülerinnen und Grundschüler sicherte der Viertklässler Max Schröder von der Schule Arp-Schnitger-Stieg in Neuenfelde mit seiner Geschichte "Appelkerne fördert de Intelligenz" von Uta Heinrich. Und auch der erste Preis der 5. und 6. Klassen ging an eine Schülerin aus dem Süderelbegebiet: Emma Hauschildt von der Stadtteilschule In den Reethen in Neugraben-Fischbek. Sie las die lustige Geschichte "De grote Aalkatastroph vun Finkwarder" des Autoren Heiko Hausschild.

Mit der Geschichte "Nümms will mi hebben" von Bernhard Koch überzeugte Lina Weidmann in der Kategorie der 7. bis 9. Klassen. Sie geht in die 7. Klasse des Gymnasiums Finkenwerder. Den ersten Platz der Oberstufenschüler und -schülerinnen schließlich gewann Charlotte Schierwater aus der 11. Klasse der Stadtteilschule Niendorf mit "De Danzmeister" von Bolko Bullerdiek.

Schon seit 45 Jahren gibt es den Lesewettbewerb der Hamburger Schulen "Jungs un Deerns Platt". Er findet mittlerweise jährlich statt. Lehrer, die mit ihren Schülern im kommenden Jahr an "Jungs un Deerns leest Platt" teilnehmen wollen, finden mehr Informationen auf der für Schulwettbewerbe eingerichteten Seite der Schulbehörde Hamburg.