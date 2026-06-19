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Kein Sprung ins kühle Nass: Waldbad Sieversen bleibt auch 2026 geschlossen

Sieversen - Leider ist diese traurige Nachricht für alle Waldbad-Freunde jetzt Gewissheit: Das Waldbad Sieversen kann in der Saison 2026 nicht geöffnet werden. Damit bleibt das Bad bereits das zweite Jahr in Folge geschlossen.

Allen Verantwortlichen fällt diese Feststellung sehr schwer, aber ohne das erforderliche Fachpersonal ist eine Öffnung nicht möglich“, teilte die Gemeinde Rosengarten jetzt mit.

„Nach entsprechendem Personal wird bereits seit mehreren Jahren intensiv gesucht. Neben den üblichen Wegen (Stellenausschreibungen, Agentur für Arbeit) wurden auch diverse Gespräche mit anderen Badbetreibern geführt, um Kooperationen eingehen zu können. Bedauerlicherweise zeigten alle Bemühungen keinen Erfolg. Der Fachkräftemangel bei den erforderlichen Fachangestellten für Bäderwesen verbunden mit den erschwerten Bedingungen zur Personalausstattung bei reinen Freibädern mit rund vier Monaten Saison, sind die Gründe hierfür“, so die Gemeinde.

Und: „Politik und Verwaltung bedauern diese Entwicklung ausdrücklich, denn das Waldbad ist für viele Besucher, insbesondere auch Familien mit Kindern, ein wichtiger Bestandteil der Freizeitgestaltung in Rosengarten.

Die Gemeindeverwaltung ist weiterhin sehr bemüht für die kommende Badesaison das erforderliche Fachpersonal anzuwerben. Die notwendigen Haushaltsmittel wurden vom Gemeinderat bereitgestellt.

Rechtlich bleibt jedoch ohne entsprechende Fachkräfte aber am Ende keine andere Entscheidung, wir hoffen auf Ihr Verständnis.“