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Gefährliches Ende eines Badeausflugs: Freunde retten Mann aus der Elbe

Over - Ein entspannter Sommerabend am Elbufer hat am Freitag beinahe ein dramatisches Ende genommen. Mehrere Familien hatten sich im hohen Gras an der Neuen Deichstraße zu einem Picknick versammelt, als sich gegen 23 Uhr drei Männer der Gruppe entschlossen, zur Abkühlung in die Elbe zu steigen. Doch die Strömung des Flusses erwies sich als tückisch.

Einer der Männer geriet kurz nach dem Betreten des Wassers in Schwierigkeiten. Die starke Strömung zog ihn vom Ufer weg, er konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft halten und wurde abgetrieben. Für die Angehörigen und Freunde am Ufer waren es bange Sekunden.

Noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte aus dem Landkreis Harburg und aus Hamburg eintrafen, reagierten die Begleiter des Mannes geistesgegenwärtig. Sie bemerkten die Gefahr sofort, unterstützten ihren Freund im Wasser und zogen ihn schließlich ans Ufer.

Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Einsatzstelle eintrafen, waren alle drei Männer bereits wieder an Land. Sie waren erschöpft, blieben jedoch unverletzt. Der Rettungsdienst untersuchte die Beteiligten vorsorglich vor Ort. Für die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich.