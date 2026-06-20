Featured

Gasleitung beschädigt: Feuerwehr evakuiert Anwohner in Langenbek

Langenbek - Bei Erdarbeiten im Celler Weg ist am Freitagabend eine Gasleitung beschädigt worden. Nach ersten Informationen trafen die Arbeiten eine rund 175 Millimeter starke Niederdruckleitung, die das umliegende Wohngebiet versorgt. In der Folge strömte Gas aus.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und leitete umfangreiche Sicherungsmaßnahmen ein. Da die beschädigte Leitung nicht unmittelbar abgeschiebert werden konnte, warteten die Einsatzkräfte auf den zuständigen Energieversorger, der die Gaszufuhr kontrolliert unterbrechen sollte.

Mehrere Anwohner mussten ihre Wohnungen vorsorglich verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut und in einem klimatisierten Bus untergebracht, bis Entwarnung gegeben werden kann.