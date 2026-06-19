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Gewitter-Einsatz für die Feuerwehr: Zwei Blitzeinschläge in Wohnhäuser

Maschen/Horst - Ein kurzes, starkes Gewitter hat am Freitagmorgen für zwei parallellaufende Feuerwehreinsätze in Maschen und Horst gesorgt.

Um 6.57 Uhr alarmierte die WInsener Rettungsleitstelle die Feuerwehren aus Maschen und Ramelsloh sowie den Einsatzleitwagen der Feuerwehr Seevetal zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in der Horster Landstraße in Maschen.

Bei strömenden Regen erreichten die ersten Einsatzkräfte wenig später die Einsatzstelle. Bei ihrem Eintreffen war glücklicherweise kein Feuer sichtbar. Mit einer Wärmebildkamera überprüften die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich des Wohnhauses. Ein Dachfenster war leicht verschmort, es waren aber keine Hitzequellen feststellbar. Die Elektrik des Hauses war von dem Einschlag ebenfalls betroffen.

Noch während der ersten Einsatzmaßnahmen an dieser Einsatzstelle erreichte die Kräfte eine zweite Einsatzmeldung. Im Hans-Eidig Weg in Hort war ebenfalls ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen, auch hier war die Elektronik vollständig ausgefallen.

Kräfte der Feuerwehr Maschen und der Einsatzleitwagen der FF Seevetal rückten zur zweiten Einsatzstelle aus. Um zu dem betroffenen Wohnhaus zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute mittels Leiter den hohen Zaun überwinden. Auch hier war glücklicherweise kein Feuer feststellebar, eine Überprüfung mit einer Wärmebildkamera verlief negativ.

Für die eingesetzten Feuerwehren waren die Einsätze nach gut 30 Minuten beendet, die entstandenen Schäden müssen nun von Experten beziffert werden.