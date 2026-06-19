Featured

Ausgezeichnet: Joachim Stoltzenberg erhält DFB-Verdienstnadel in Gold

Harburg/Fischbek - Das Harburger Fußball-Urgestein Manfred von Soosten hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich in Fischbek vorbeizuschauen. Als Vertreter der Ehrenkommission des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) übergab er die DFB-Verdienstnadel in Gold und die Ehrungsurkunde des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf an Joachim Stoltzenberg.

Nach seiner Laudatio sprach Manni von Soosten (früher FC Borussia Harburg/FSV-Rönneburg) von einer sehr verdienten Würdigung des jahrelangen, ehrenamtlichen Engagements für den Fußballsport in der Region. Damit erhält Joachim Stoltzenberg die höchste Auszeichnung für besondere Verdienste rund um den Fußballsport, die der DFB verleiht.

Der Tribünenbau am Fischbeker Sportplatz Kiesbarg und die Erweiterung der Sportanlage um einen zweiten Sportplatz wären ohne seinen Einsatz nicht umsetzbar gewesen. Seit mehr als einem Jahrzehnt organisiert der ehemalige 1. Vorsitzende des FC Süderelbe mit seinem

Ehrenamts-Team auch die Jugendfußball-Hallenrunden des Hamburger Fußball-Verbands in der Süderelbe-Region. Und das mit außerordentlichem Erfolg.

Aber auch außerhalb des Fußballsports hat sich Joachim Stoltzenberg durch sein soziales Engagement verdient gemacht für die Region. Die federführende Ausrichtung der Jobmesse Süderelbe mit vielen ehrenamtlichen Unterstützern des TV-Fischbek steht für die angestrebte Nachhaltigkeit im Ehrenamt.

Auch für Joachim Stoltzenberg ist das Ehrenamt der „Kitt“, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Auch seine Vereinskameraden vom TV-Fischbek wünschen weiterhin alles Gute und ein erfolgreiches Wirken.