Eichenhöhe wird Unterkunft für Flüchtlinge aus "aller Welt"

Eißendorf - Eigentlich sollten es in erster Linie Flüchtlinge aus der Ukraine, hauptsächlich Frauen und Kinder sein, die in dem zur Erstaufnahme umgebauten Teil des Seniorenheimes Eichenhöhe in 38 Zimmern untergebracht werden. Das ist, entgegen aller Beteuerungen, nach nicht einmal einem Jahr passé.

Jetzt kommt es wie von den Kritikern des Standortes befürchtet:. Flüchtlinge aus der Ukraine sollen ausquartiert und in Hotels Untergracht werden. Dafür werden Flüchtlinge "aus aller Welt" dort einquartiert, was in der Praxis zumeist Menschen aus Syrien, Afghanistan, Afrika oder anderen Ländern des Nahen Ostens, sind.

Mit der Nachricht "überraschte" die Fachbehörde die Harburger Politik, die sich angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine für die Unterkunft, die im März vergangenen Jahres eröffnet wurde, stark gemacht hatte.

"Es dürften vor allem junge Männer sein, die dort einziehen werden", glaubt Ralf-Dieter Fischer, Fraktionschef der CDU. Was ihn wurmt: Die Fachbehörde hielte es nicht für nötig darüber mit der Politik oder den Eißendorfern zu diskutieren. zv